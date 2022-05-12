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Херсонская область заявила о готовности бесплатно передавать воду Крыму

Херсонская область заявила о готовности бесплатно передавать воду Крыму

Поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу являются жизненно-необходимыми для Крыма, требовать за это деньги никто не будет, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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