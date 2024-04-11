Ограничения параллельного импорта: угроза для потребителей и отечественных производителей Елена ГалицкаяПараллельный импорт, ставший спасательным кругом для многих россиян в условиях санкций и ухода иностранных брендов с рынка, теперь подвергается серьезной угрозе.
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