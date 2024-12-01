Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 614 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВераВерная
    Досыта им обожраться этим меню, теплого нового года!Можно пить шампан...
  • Евгений МакЛауд
    вся проблема в том, что в райском саду не читают российских газет. У них всё хорошо. Как и в сияющем граде на холме. ...Можно пить шампан...
  • Eduard
    Шлюха со стажем Лаен!Можно пить шампан...

Как мигранты решили "взять в плен" мэра Норильска

Как мигранты решили "взять в плен" мэра Норильска

Запрет свинины: Гражданское общество массово восстало против того, что в угоду запросам приезжих мусульман коренных жителей северного города лишили привычного продукта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
это ж скока занесли чурки этому мэрскому чинуше ?
Ответить
9 час.
Владимир Тамбасов
Кем бы сейчас ты был без Ленина сука? Если конечно не потомок дворян? А если потомок то все понятно!
Ответить
8 час.
Ингерман Ланская
щенок, утри сопли... и не лезь к взрослым. а то мамка узнает - звиздюлей отвесит...
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх