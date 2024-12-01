Запрет свинины: Гражданское общество массово восстало против того, что в угоду запросам приезжих мусульман коренных жителей северного города лишили привычного продукта.
Как мигранты решили "взять в плен" мэра Норильска
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
это ж скока занесли чурки этому мэрскому чинуше ?
Ответить
9 час.
Владимир Тамбасов
Кем бы сейчас ты был без Ленина сука? Если конечно не потомок дворян? А если потомок то все понятно!
Ответить
8 час.
Ингерман Ланская
щенок, утри сопли... и не лезь к взрослым. а то мамка узнает - звиздюлей отвесит...
Ответить
8 час.
Свежие комментарии