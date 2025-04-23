134 спортсмена соревнуются на чемпионате РК по тогызкумалаку в Караганде

В Караганде в XVII личном чемпионате Казахстана по тогызкумалаку среди мужчин и женщин, в дисциплинах «рапид» и «блиц», участвуют представители 15 областей и трёх городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает gov.