134 спортсмена соревнуются на чемпионате РК по тогызкумалаку в Караганде

В Караганде в XVII личном чемпионате Казахстана по тогызкумалаку среди мужчин и женщин, в дисциплинах «рапид» и «блиц», участвуют представители 15 областей и трёх городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает gov.
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