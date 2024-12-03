Моя семья. Счас...
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Как жена решила развестись из-за капусты

Как жена решила развестись из-за капусты

«Вчера у сына был день рождения …Я купила подарки и торт, зажгла свечи и начала поздравлять.

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Комментарии
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Ирина52
Ваш комментарий - еще одно доказательство, что современные мужчины не любят брать ответственность на себя и предпочитают ее перекладывать на женщин.
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15 час.
Владимир Алтайцев
Ошибаетесь, не на стороне подлецов  стою, а на стороне правды. Вы  огульно  всех мужчин  облили  грязью  -&quot;современные мужчины не любят брать ответственность на себя и предпочитают ее перекладывать на женщин&quot;  Вы можете  доказать  , что все  мужчины  такие? Нет, не сможете.. В не меньшей  мере  женщины  виноваты  в разводах, чем мужчины. А  у вас все  женщины  ангелы. Так в жизни не  бывает.
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15 час.
владимир малыхин
статейка явно западенская-сейчас много нко работают над разрушением наших семей-разделяй и властвуй .Семья сохраняется когда обе стороны работают над этим-над собой ,прежде всего
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7 час.

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