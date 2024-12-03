«Вчера у сына был день рождения …Я купила подарки и торт, зажгла свечи и начала поздравлять.
Как жена решила развестись из-за капусты
Комментарии
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Ирина52
Ваш комментарий - еще одно доказательство, что современные мужчины не любят брать ответственность на себя и предпочитают ее перекладывать на женщин.
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15 час.
Владимир Алтайцев
Ошибаетесь, не на стороне подлецов стою, а на стороне правды. Вы огульно всех мужчин облили грязью -"современные мужчины не любят брать ответственность на себя и предпочитают ее перекладывать на женщин" Вы можете доказать , что все мужчины такие? Нет, не сможете.. В не меньшей мере женщины виноваты в разводах, чем мужчины. А у вас все женщины ангелы. Так в жизни не бывает.
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15 час.
владимир малыхин
статейка явно западенская-сейчас много нко работают над разрушением наших семей-разделяй и властвуй .Семья сохраняется когда обе стороны работают над этим-над собой ,прежде всего
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7 час.
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