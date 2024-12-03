Как жена решила развестись из-за капусты

Владимир Алтайцев

Ошибаетесь, не на стороне подлецов стою, а на стороне правды. Вы огульно всех мужчин облили грязью -"современные мужчины не любят брать ответственность на себя и предпочитают ее перекладывать на женщин" Вы можете доказать , что все мужчины такие? Нет, не сможете.. В не меньшей мере женщины виноваты в разводах, чем мужчины. А у вас все женщины ангелы. Так в жизни не бывает.