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Несекретные материалы

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Чем может быть опасна двусторонняя сделка США и РФ по Украине?

Чем может быть опасна двусторонняя сделка США и РФ по Украине?

Свой второй президентский срок Дональд Трамп явно решил провести в «ковбойском» стиле, чтобы успеть за отведенные ему 4 года разрушить до основания выстроенные его предшественниками из Демпартии глобалистские структуры.

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