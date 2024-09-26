InfoBRICS: отказ ФРГ передать Киеву ракеты Taurus – редкий в Европе разумный шаг © РИА Новости Мария Диментова Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В Европе, охваченной антироссийской истерией, начинают звучать слабые голоса разума, пишет infoBRICS.
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