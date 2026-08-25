"Росатом" завершит выкуп 51% доли у Шишкарева 28 августа

28 августа "Росатом" завершит процедуру приобретения 51% доли группы "Дело" у Сергея Шишкарева. Сделка, основанная на механизме "русской рулетки", будет нотариально удостоверена, а денежные средства станут доступны Шишкареву в тот же день.
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