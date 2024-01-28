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5 ключевых новостей недели 22-28 января

5 ключевых новостей недели 22-28 января

Очередные проблемы с транспортом, светильники на "Яченке", на что потратят власти Калуги деньги, карантин по гепатиту А, замена ограждения на дамбе и косметический ремонт в драмтеатре: чем удивила и запомнилась уходящая неделя.

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