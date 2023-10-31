Политолог Васильев: Канада укрывает у себя нацистов после начала холодной войны

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал публикацию газеты The New York Times о том, что в Канаде на фоне скандала с чествованием в парламенте ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки, хотят рассекретить список нацистов.