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SPORT24.ru

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Мастури перешел из махачкалинского «Динамо» в «Эсперанс»

Мастури перешел из махачкалинского «Динамо» в «Эсперанс»

Нападающий Хазем Мастури продолжит карьеру в тунисском «Эсперансе», сообщается в телеграм-канале махачкалинского «Динамо».

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