Великий Новгород в предновогоднюю ночь

господин Великий Новгород. исторических достопримечательностей и в городе и в окрестностях - огромное количество! пары дней не хватит чтобы все посмотреть, и везде побывать, тем более - одной ночи) но тем не менее.
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