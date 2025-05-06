ВС РФ нанесли удары по местам хранения БЭК в Одесской области Российские войска со вчерашнего вечера нанесли серию ударов по объектам противника на различных территориях.
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ВС РФ нанесли удары по местам хранения БЭК в Одесской области Российские войска со вчерашнего вечера нанесли серию ударов по объектам противника на различных территориях.
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