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ВС РФ нанесли удары по местам хранения БЭК в Одесской области

ВС РФ нанесли удары по местам хранения БЭК в Одесской области Российские войска со вчерашнего вечера нанесли серию ударов по объектам противника на различных территориях.

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