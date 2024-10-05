Психотерапевт заявил, что мучное и алкоголь вызывают депрессию

Евгений Кульгавчук отметил, что сначала спиртное вызывает эйфорию, но настроение падает с приходом похмелья Частое употребление фастфуда, алкоголя и мучных изделий может увеличить риск развития депрессии, сообщил "Взгляду" психотерапевт Евгений Кульгавчук.