Анастасия Ракова рассказала о новой рубрике в «МЭШ» со стихами от звезд

Благодаря этому дети смогут изучать творчество поэтов Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила жителям Москвы, что проекты столичного образования непрерывно модернизируются и становятся максимально удобными и понятными для школьников.