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Газета.ру

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Imaging Neuroscience: медленный бег улучшает настроение и работу мозга

Imaging Neuroscience: медленный бег улучшает настроение и работу мозга

Ученые выяснили, что даже очень медленный, легкий бег заметно улучшает настроение и работу префронтальной коры мозга, отвечающей за самоконтроль и принятие решений.

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