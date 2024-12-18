АЛ

Александр Лагуткин

Так если всё оставить как сть, то можем получить ещё такие же трагедии. Слишком много у нас в управлении национал-предателей. Если деньги спрятаны в западных банках, на Западе прикуплены виллы и яхты, там же пристроены детки... Эти люди понимают, что в случае победы России, их на Западе вряд-ли встретят с радостью, когда они туда свалят. Отсюда и все эти договорняки, мутные "жесты доброй воли", саботаж со снарядами во время штурма Бахмута. Наш газ идет на заводы штампующие вооружение для ВСУ, наша нефть после переработки в Болгарии заправляют в баки бронетехники ВСУ. У нас уже был Чубайс. Мы все надеялись на правосудие. Только он спокойно уехал к наворованным деньгам, а все его соратники остались на своих местах. И вряд-ли им нужна победа России.