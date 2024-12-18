Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 816 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatyana Fedotova
    Они пойдут до конца. Это точно. А мы? Не похоже.ОНИ ПОЙДУТ ДО КОН...
  • Tatyana Fedotova
    Какой бред? Запад делает всё как хочет и пока у него всё получается. Иран сейчас инактиаирован, нейтрализован Сирией....США готовятся к р...
  • Сергей Ковалев
    игры закулисья в момент, когда занавес поднят...США готовятся к р...

Бить по Банковой бесполезно, даже вредно – военный эксперт

Бить по Банковой бесполезно, даже вредно – военный эксперт

Политнавигатор Киев ведёт войну лишь на тактическом уровне, а качество исполнения режимом Зеленского приказов Запада только на руку Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛ
Александр Лагуткин
И главное, - за курскую трагедию никто так и не ответил.   кто это допустил!?
Ответить
1 д.
Александр Ляшенко
А ты не торопись, цыплят по осени будут считать,хотя одного уже посчитали, не должны ускользнуть от правосудия.
Ответить
16 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Так если всё оставить как сть, то можем получить ещё такие же трагедии.  Слишком много у нас в управлении национал-предателей.  Если деньги спрятаны в западных банках, на Западе прикуплены виллы и яхты, там же пристроены детки...  Эти люди понимают, что в случае победы России,  их на Западе вряд-ли встретят с радостью, когда они туда свалят.  Отсюда и все эти договорняки, мутные &quot;жесты доброй воли&quot;,  саботаж со снарядами во время штурма Бахмута.  Наш газ идет на заводы штампующие вооружение для ВСУ, наша нефть после переработки в Болгарии заправляют в баки бронетехники ВСУ.  У нас уже был Чубайс. Мы все надеялись на правосудие.  Только он спокойно уехал к наворованным деньгам, а все его соратники остались на своих местах.  И вряд-ли им нужна победа России.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх