Политнавигатор Киев ведёт войну лишь на тактическом уровне, а качество исполнения режимом Зеленского приказов Запада только на руку Москве.
Бить по Банковой бесполезно, даже вредно – военный эксперт
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
И главное, - за курскую трагедию никто так и не ответил. кто это допустил!?
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1 д.
Александр Ляшенко
А ты не торопись, цыплят по осени будут считать,хотя одного уже посчитали, не должны ускользнуть от правосудия.
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16 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Так если всё оставить как сть, то можем получить ещё такие же трагедии. Слишком много у нас в управлении национал-предателей. Если деньги спрятаны в западных банках, на Западе прикуплены виллы и яхты, там же пристроены детки... Эти люди понимают, что в случае победы России, их на Западе вряд-ли встретят с радостью, когда они туда свалят. Отсюда и все эти договорняки, мутные "жесты доброй воли", саботаж со снарядами во время штурма Бахмута. Наш газ идет на заводы штампующие вооружение для ВСУ, наша нефть после переработки в Болгарии заправляют в баки бронетехники ВСУ. У нас уже был Чубайс. Мы все надеялись на правосудие. Только он спокойно уехал к наворованным деньгам, а все его соратники остались на своих местах. И вряд-ли им нужна победа России.
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3 час.
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