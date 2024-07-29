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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» покупает Павловича у «Зальцбурга» за 18+2 млн евро. Защитник пройдет медосмотр в ближайшие часы

Сербский защитник прибыл в Милан в понедельник вечером. Он пройдет медосмотр для своего нового клуба в ближайшие часы.

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