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Фонд "Мы люди, мы вместе" просит жителей Мангистау помочь с покупкой подарков для детей

Фонд "Мы люди, мы вместе" просит жителей Мангистау помочь с покупкой подарков для детей

Чуть меньше месяца осталось до праздника - День защиты детей. Первого июня гостями фонда "Мы люди, мы вместе" станут дети с ограниченными возможностями, дети с синдромом Дауна, ДЦП, дети из детского дома и  психоневрологического интерната.

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