Фонд "Мы люди, мы вместе" просит жителей Мангистау помочь с покупкой подарков для детей

Чуть меньше месяца осталось до праздника - День защиты детей. Первого июня гостями фонда "Мы люди, мы вместе" станут дети с ограниченными возможностями, дети с синдромом Дауна, ДЦП, дети из детского дома и психоневрологического интерната.