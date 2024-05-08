Фонд "Мы люди, мы вместе" просит жителей Мангистау помочь с покупкой подарков для детей

Чуть меньше месяца осталось до праздника - День защиты детей. Первого июня гостями фонда "Мы люди, мы вместе" станут дети с ограниченными возможностями, дети с синдромом Дауна, ДЦП, дети из детского дома и психоневрологического интерната.
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