Происшествия

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Сотрудниками полиции на станции метро Профсоюзная задержан мужчина, проникший в тоннель метрополитена

5 декабря в 19.15 в полицию поступило сообщение о том, что на станции "Профсоюзная" московского Метрополитена мужчина спрыгнул с платформы и скрылся в тоннеле.

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