Атака ВСУ на Токмак: повреждены рынок и жилые дома в Запорожье

В результате обстрела города Токмак в Запорожской области пострадали жилые дома и городской рынок. Глава района Александр Калмыков и губернатор Евгений Балицкий подтвердили данные об атаках украинских беспилотников и последствиях для мирной инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии