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Атака ВСУ на Токмак: повреждены рынок и жилые дома в Запорожье

Атака ВСУ на Токмак: повреждены рынок и жилые дома в Запорожье

В результате обстрела города Токмак в Запорожской области пострадали жилые дома и городской рынок. Глава района Александр Калмыков и губернатор Евгений Балицкий подтвердили данные об атаках украинских беспилотников и последствиях для мирной инфраструктуры.

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