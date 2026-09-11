Крупный пожар охватил крышу многоквартирного дома в Южно-Сахалинске

Спасатели ликвидируют крупный пожар в многоквартирном доме в Южно-Сахалинске. О возгорании сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
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