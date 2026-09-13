Скончался народный художник России Владимир Молодкин

Умер народный художник России Владимир Молодкин. Ему был 81 год. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
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