Дикий Юг - Прир...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дикий Юг - Природа Юга России

8 подписчиков

Владимир Путин рассказал о планах развития бесшовного ж/д сообщения от Балтики до Индийского океана

Владимир Путин рассказал о планах развития бесшовного ж/д сообщения от Балтики до Индийского океана

Фото: 1tv.ru Российский президент Владимир Путин заявил о планах по развитию масштабной транспортной инфраструктуры, соединяющей Балтийское и Баренцево моря с Персидским заливом и Индийским океаном посредством бесшовного железнодорожного сообщения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх