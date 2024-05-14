Быстрое печенье к чаю

Предлагаю очень простое и вкусное печенье к чаю. Приготовить его сможет даже начинающая хозяйка. Если пришли неожиданно гости или захотелось чего-нибудь вкусненького к чаю, этот рецепт придет вам на помощь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии