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Закон и Порядок

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Новая схема легализации мигрантов: стать «украинцем» за полмиллиона рублей

Новая схема легализации мигрантов: стать «украинцем» за полмиллиона рублей

В Подмосковье разоблачена преступная схема завоза нелегалов под видом украинцев. В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранительные органы Московской области раскрыли преступную схему, по которой нелегальных мигрантов из стран Средней Азии превращали в «украинцев» с целью облегчить им въезд в Россию и получение российского гражданства.

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