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Феликс Оже-Альяссим: «Надеюсь, что мое имя запомнят в теннисе»

Шестая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим рассказал, какой след в мире хотел бы оставить. «Надеюсь, в жизни мне удастся поделиться с людьми всем, чем я могу.

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