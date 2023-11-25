Насилие над украинками в Польше: мрак на фоне поиска лучшей жизни Елена ВайленкоВ своем стремлении обеспечить себе лучшее будущее в Польше украинские женщины сталкиваются с нарушениями своих трудовых прав.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии