Военный аналитик Сивков призвал внимательно отнестись к украинским «Ураганам» около Крыма

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с «Народными Новостями» оценил проведенные Украиной военные учения, на которых сообщалось об использовании реактивных систем залпового огня «Ураган».
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с «Народными Новостями» оценил проведенные Украиной военные учения, на которых сообщалось об использовании реактивных систем залпового огня «Ураган».
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