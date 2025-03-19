Проезд по ЗСД в районе развязки с Благодатной ограничат по ночам

Как сообщили в Telegram-канале внутригородской платной магистрали, ограничения движения на развязке ЗСД с улицей Благодатная вводятся в связи с обновлением автоматизированной системы и оборудования для управления дорожным движением.
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