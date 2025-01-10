О возможности закончить войну в 2025-м году

Технически возможно всё. У наших могут появиться мобильные резервы. От Курахово и Покровска до реки Днепр — чистая степь, которую можно быстро пройти мобильными колоннами в украинском стиле их удачного контрнаступления в Харьковской области.
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