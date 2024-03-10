Развеселая Масленица 2024: когда отмечается, как готовиться к празднику, главные традиции масленичной недели Ирэн ОрлонскаяИздавна в народе Масленица отмечается как старинный восточно-славянский обычай проводов зимы и встречи прихода весны.
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