BAIC, CATL и Xiaomi Auto объединили усилия: компании решили заняться выпуском умных аккумуляторных элементов

BAIC BluePark New Energy Technology объявила, что для обеспечения стабильных поставок аккумуляторов и поддержки промышленного развития компания планирует создать платформенную компанию в партнерстве с BAIC Investment и Beijing Hainachuan.
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