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Серхио Перес назвал неожиданную причину развала Red Bull

Серхио Перес назвал неожиданную причину развала Red Bull

«Стало скучно и начали конфликтовать друг с другом». Перес назвал причину развала Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolВице-чемпион Формулы 1 2023 года Серхио Перес признался, что последние полгода в Red Bull стали самым тяжёлым периодом за время его выступлений за команду.

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