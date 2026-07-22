Серхио Перес назвал неожиданную причину развала Red Bull

«Стало скучно и начали конфликтовать друг с другом». Перес назвал причину развала Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolВице-чемпион Формулы 1 2023 года Серхио Перес признался, что последние полгода в Red Bull стали самым тяжёлым периодом за время его выступлений за команду.