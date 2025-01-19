Президент Медиалиги Осипов о победе Махачева: «Была полная доминация Ислама. Ему под силу стать чемпионом в двух весовых категориях»

«В бою была полная доминация Ислама. Каким бы Мойкано не был молодцом с хорошей победной серией, но, очевидно, что он совершенно не соответствует Исламу по уровню.
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