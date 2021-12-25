Предтечи знаменитых: русские художницы XIX века

Россия по праву гордится своими художницами — «амазонками авангарда» Гончаровой или Розановой, а до них — Серебряковой или Остроумовой-Лебедевой, а до них… А кто же был до них? Рассказываем, кто проложил дорогу расцвету женского творчества ХХ века.