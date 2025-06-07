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Царьград

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Россия победит: Политолог Крутаков назвал четыре сценария завершения конфликта на Украине

Россия победит: Политолог Крутаков назвал четыре сценария завершения конфликта на Украине

Чем закончатся переговоры между Москвой и Киевом? Политолог Леонид Крутаков выделил четыре возможных варианта завершения СВО.

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