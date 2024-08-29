Правительство сможет перераспределять места на целевое обучение

Необходимо закрепить полномочия Правительства по установлению механизма перераспределения вакантных мест на целевое обучение на приоритетные направления подготовки кадров с учетом потребности рынка труда.
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