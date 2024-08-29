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Парламентская газета

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Правительство сможет перераспределять места на целевое обучение

Правительство сможет перераспределять места на целевое обучение

Необходимо закрепить полномочия Правительства по установлению механизма перераспределения вакантных мест на целевое обучение на приоритетные направления подготовки кадров с учетом потребности рынка труда.

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