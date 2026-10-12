Amber Siyavus, Big Brother 8 Contestant, Dead At 46

Amber Siyavus, who competed on Season 8 of CBS' Big Brother, has died at the age of 46.Amber Siyavus, who competed on Season 8 of CBS' Big Brother, has died at the age of 46.
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