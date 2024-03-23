Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в «Крокус Сити»

Компенсации пострадавшим составят от 500 тыс. руб. до 3 млн Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что город предоставит поддержку, включая финансовую помощь, пострадавшим в произошедшей трагедии в Crocus City Hall.
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