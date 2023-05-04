Театр абсурда

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Военный эксперт оценил преимущества одномоторных самолетов, которых нет в ВКС

Военный эксперт оценил преимущества одномоторных самолетов, которых нет в ВКС

Недавно сообщалось о том, что настало время возродить в России однодвигательную боевую авиацию, ведь не зря США и их союзники до сих пор эксплуатируют дешевые истребители F-16 разработки 70-х годов и заказывают дорогие F-35 пятого поколения.

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