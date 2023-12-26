Mercedes-Benz покажет новые G-класс и CLA, а также выведет помощника с ИИ в «совершенно новое визуальное измерение»

Mercedes-Benz представит ряд цифровых инноваций на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе в январе, в том числе виртуального помощника MBUX, который, по словам автопроизводителя, использует искусственный интеллект для обеспечения более «человеческого» взаимодействия с автомобилем.
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