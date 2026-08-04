Очистка крови от холестерина также снижает уровень «вечных химикатов» и пластика в организме

Плазмаферез работает следующим образом: кровь пациента забирают из одной руки, отделяют плазму — жидкую часть крови, содержащую белки, жиры и другие вещества, — пропускают её через специальные фильтры или адсорберы, а затем возвращают в очищенном виде обратно в организм.
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