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Очистка крови от холестерина также снижает уровень «вечных химикатов» и пластика в организме

Очистка крови от холестерина также снижает уровень «вечных химикатов» и пластика в организме

Плазмаферез работает следующим образом: кровь пациента забирают из одной руки, отделяют плазму — жидкую часть крови, содержащую белки, жиры и другие вещества, — пропускают её через специальные фильтры или адсорберы, а затем возвращают в очищенном виде обратно в организм.

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