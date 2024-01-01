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Узбек сломал полицейскому челюсть во время проверки документов, появились подробности инцидента

Узбек сломал полицейскому челюсть во время проверки документов, появились подробности инцидента

# Чернильница   Друзья, а знаете, жить в столице становится все интереснее! Такие чудеса под новый год происходят.

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Комментарии
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Евгений Семененко
большинство подобных инцидентов происходит к сожалению - из-за гуманности наших законов. К примеру, если бы этот каратист знал, что за подобное в России ему сразу отрубят башку, тогда вряд ли бы его реакция была такой
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36 мин.
Елена Бреслова
так диаспора на что? пусть скидываются!  а свои идиотские мысли вычесывайте гребешком, за умного сойдете!
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11 мин.
ЕБ
Елена Бреслова
содержать его теперь в колонии?! там и так этими &quot;незаменимыми&quot; всё переполнено, а забирать их досиживать на родину не желают. если только на урановые рудники  без средств защиты...
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7 мин.

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