Узбек сломал полицейскому челюсть во время проверки документов, появились подробности инцидента

Евгений Семененко большинство подобных инцидентов происходит к сожалению - из-за гуманности наших законов. К примеру, если бы этот каратист знал, что за подобное в России ему сразу отрубят башку, тогда вряд ли бы его реакция была такой

Елена Бреслова так диаспора на что? пусть скидываются! а свои идиотские мысли вычесывайте гребешком, за умного сойдете!