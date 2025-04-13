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В США рассказали о желании Сомалиленда получить признание Трампа

В США рассказали о желании Сомалиленда получить признание Трампа

www.globallookpress.com/Jim LoScalzo- Pool via CNP/Keystone Press Agency Непризнанное государство Сомалиленд хочет получить официальное признание от американского лидера Дональда Трампа в обмен на предоставление для США взлетно-посадочной полосы и порт на подконтрольной территории, сообщает газета The New York Times.

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