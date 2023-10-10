Запад "закрывает" режим "У": Экс-комик выступил с последней просьбой наказать Россию и получил отказ

Все внимание мировой общественности в последние дни приковано к противостоянию на Ближнем Востоке. И сейчас мало кто вспомнит, что происходило на саммите "Большой семерки" в августе или как еще его назвали сборищем исключительных стран.
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