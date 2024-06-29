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Газета.ру

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Рогов назвал лукавством обещание Зеленского о мире на Украине в этом году

Рогов назвал лукавством обещание Зеленского о мире на Украине в этом году

Предложение украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию конфликта, которое он обещал представить "в этом году", является лукавством, ни на какой реальный план по мирному решению кризиса он не способен.

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