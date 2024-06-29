Предложение украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию конфликта, которое он обещал представить "в этом году", является лукавством, ни на какой реальный план по мирному решению кризиса он не способен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии