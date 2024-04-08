Синоптик Леус: в Москве 8 апреля ожидается облачная погода и до +20 °С

Облачная с прояснениями погода и до +20 °С ожидается в Москве 8 апреля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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