Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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  • Пульхерия Djem
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    Была без радости любовь, разлука будет без печали. Радость совместной жизни в любви и страха её потери.Основная причина,...

Основная причина, по которой женщины уходят навсегда. Это не деньги, не эмоции и не бабочки в животе

Основная причина, по которой женщины уходят навсегда. Это не деньги, не эмоции и не бабочки в животе

На одном популярном портале завирусилась тема «Что стало последней каплей в ваших отношениях?». Очень интересно было почитать, из-за чего именно прервались отношения через год, через пару лет, а иногда даже и очень длительные, те, что держались десятилетиями.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Была без радости любовь, разлука будет без печали. Радость совместной жизни в любви и страха её потери.
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