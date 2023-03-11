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«Маринов объективно был лучше Нагорного по программам». Родионенко о личном многоборье на чемпионате России

Тренер сборной России сравнила выступления гимнастов Никиты Нагорного и Даниела Маринова. Ранее Маринов выиграл личное многоборье на чемпионате России в Казани,  «Меня победа Маринова никак не удивила.

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